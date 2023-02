Studenti in corteo, ecco i gruppi

Il sindaco, Valerio Vesprini evidenziato che martedì 21 febbraio lo svolgimento della sfilata di Carnevale comporta la chiusura di molte vie rendendo difficile il trasporto scolastico e ritenuto che esistano ragioni di sicurezza e incolumità per i bambini, ha emesso un’ordinanza disponendo per quella giornata la sospensione dell’attività didattica pomeridiana delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria capoluogo e della sezione Montessori della primaria di Borgo Rosselli, prevedendo l’uscita degli alunni nei seguenti orari: Scuole dell’Infanzia dalle ore 12 alle ore 13; Scuola Primaria Capoluogo: ore 12:30; Sezione Montessori della Scuola Primaria Borgo Rosselli: ore 12:55. Martedì a partire dalle 14,30 nel centro cittadino sfileranno 10 gruppi mascherati, di cui 6 di Porto San Giorgio, 3 di Fermo ed uno di Comunanza. Apriranno il corteo le maschere: il Re Carnevale di Porto San Giorgio e il Re Carnevale di Fermo, Mengone Torcicolli, Lisetta, Lu Cucà. Di seguito riportiamo i gruppi in ordine di sfilata, con il nome dei proponenti e, tra parentesi quello del gruppo. 1 - Scuola d’infanzia Gaetanine (“100 anni di baci”); 2 – Scuola d’infanzia capoluogo (“L’orto al centro”); 3 - Contrada Pila Fermo (“Vivere a colori); 4 – Scuola Borgo Rosselli (Primaria e secondaria di primo grado (“Mercoledì a Borgo Rosselli); 5 - Scuola d’infanzia Borgo Costa (“Non solo miele!!! Salviamo insieme le nostre api”); 6 - Contrada Torre di Palme-Scuola primaria Salvano Fermo (“Pac-Man_Catch Me If You Can”); 7 - Centro sociale Salvano-Scuola d’infanzia Salvano Fermo (Keep Calm M&M’S - meglio mordere che muccicare”); 8 -Scuola Paritaria Maddalena di Canossa (Il Talento che è in te”); 9 - Asilo nido Sarabanda (“Il mondo ha bisogno di noi”); - 10. Comunanza gruppo “La Zurla” (“Sandokan e la tigre della zurla”).