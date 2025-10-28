Studenti in viaggio: "Esperienze uniche grazie a Intercultura e impariamo la lingua"

Un mondo che accoglie, che capisce, che si fa comunità. È il mondo nel quale si spostano i giovani, un percorso di scambio culturale che davvero vale come una grande rivoluzione. C’è anche Fermo nella rete di Intercultura che da 65 anni organizza scambi di studi per gli studenti coinvolgendo circa 50 paesi del mondo, il gruppo di volontari fermani è attivo dal 2014 e in questi giorni promuove i nuovi bandi per le partenze degli studenti per il prossimo anno.

Il presidente del gruppo di Fermo, Danilo Petrini, insieme a Gianni Marziali e Rosemary Falzolgher Pohl, hanno incontrato sabato le famiglie, alla presenza del sindaco Paolo Calcinaro, proprio per raccontare un’esperienza che cambia i giovani e che, pian piano, cambia anche il mondo. Lo hanno raccontato bene Otavio, studente brasiliano, e Patrizio, argentino, da settembre a Fermo dove resteranno a studiare fino al prossimo luglio. "Abbiamo deciso di partire perché volevamo potenziare la conoscenza delle lingue e per conoscere l’Italia, un paese meraviglioso, ha raccontato Otavio, sono adesso al liceo linguistico Onesti, mi trovo molto bene e Fermo è davvero una città bellissima". Patrizio studia al liceo delle scienze umane, anche lui parla di un’accoglienza bellissima, nelle sue giornate anche il gioco del calcio di cui è appassionato: "Le prime settimane sono state un po’ complicate, racconta Patrizio, per gli amici Pato, ma con l’aiuto dei volontari di Intercultura e con il supporto della famiglia che ci ospita abbiamo superato i primi ostacoli".

I volontari si occupano di far incontrare le esigenze dei ragazzi con le possibilità delle famiglie che si rendono disponibili ad ospitare, i ragazzi hanno vitto e alloggio garantiti, possono contare su borse di studio e si mettono alla prova con entusiasmo, dal loro paese verso il mondo. "Sono esperienze davvero uniche, ha sottolineato Calcinaro, ai nostri giovani dico di approfittare di queste possibilità perché al ritorno sarete persone diverse. Fermo crede molto negli scambi culturali, abbiamo forti legami con le città gemellate all’estero, tra pochi giorni partirò per un nuovo incontro con Baiha Blanca, in Argentina, proprio per rinnovare quell’amicizia che vuol dire aprirsi al mondo".

A portare la sua testimonianza anche Tommaso, giovane fermano da poco tornato dal suo anno in Germania: "La famiglia che mi ha ospitato è diventata parte della mia storia, ci siamo uniti tantissimo, mi hanno trattato come un figlio adottivo. Partire per conoscere da vicino il mondo è davvero qualcosa che ti matura tanto, che fa crescere la tua consapevolezza". Ci sono i genitori di Giulia, in questi giorni in Brasile per un’esperienza di sei mesi: "Anche noi genitori siamo stati seguiti da Intercultura proprio per formarci a questa esperienza, per prepararci al distacco. Oggi vedo mia figlia già molto diversa, più grande e attenta, felicissima di un’esperienza che le sta cambiando la vita".

Sul sito di Intercultura sono già aperte le possibilità di iscrizione, per partecipare anche agli incontri formativi e poi decidere se vivere un’esperienza lunga un anno, sei mesi, tre mesi o un percorso estivo, va bene tutto per diventare cittadini del mondo.

Angelica Malvatani