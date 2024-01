Studenti universitari dall’America ricercano la presenza ebraica

L’antica storia dei farfesi e del borgo montano di Santa Vittoria in Matenano è divenuta oggetto di studio da parte di una ricercatrice americana che ha trascorso due interi giorni negli archivi comunali e in quelli delle suore Benedettine del paese. Si tratta di Dana Fishkin, professoressa di storia ebraica e medievale alla New York University e Touro University, che prima dell’epifania si è recata a Santa Vittoria in Matenano. Le sue ricerche sono incentrate a ricostruire i dati storici della presenza ebraica nelle Marche nel periodo medioevale, e sembra che i documenti trovati a Santa Vittoria dimostrino una forte presenza ebraica che ha contribuito allo sviluppo socio economico del territorio. "Siamo felici di poter contribuire con i nostri archivi a questo studio – spiega il sindaco Fabrizio Vergari –. Sollecitare l’interesse di una Università statunitense e sicuramente un momento di promozione per il territorio e magari, questo rinnovato interesse per la nostra storia potrebbe sollecitare giovani del territorio a fare altrettanto. La dottoressa Fishkin ha mostrato grande interesse per i nostri documenti ed è possibile che tornerà a trovarci presto".