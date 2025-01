Studio di fattibilità per la riqualificazione

Via Nazario Sauro, via Francesco Gentili e via Michelangelo sono le tre strade alla cui sistemazione l’amministrazione comunale sta ponendo particolare cura. Tutte e tre sono state inserite nell’elenco triennale 2024-2026 dei lavori pubblici prevedendo per ciascuna una spesa di 600.000 euro.

L’amministrazione ha verificato in particolare la necessità di affidare uno studio per valutare la fattibilità tecnico economica di un intervento per la riqualificazione dei marciapiedi in via N. Sauro, con il riferimento all’intervento inserito nell’elenco annuale 2024 del programma triennale opere pubbliche 2024-2026.

Dà atto l’amministrazione che il personale interno al Comune, avente i requisiti tecnico professionali adeguati è impegnato nello svolgimento delle attività istituzionali e non può svolgere l’incarico in argomento, soprattutto per l’assenza di idonea strumentazione per i rilievi e le indagini necessarie.

Pertanto ravvisata la necessità di procedere all’individuazione di un soggetto esterno all’Amministrazione comunale con requisiti professionali idonei ad assumere l’incarico in oggetto e constatato che l’importo complessivo a base di gara dei servizi sopra specificati è inferiore a 140.000 decide di affidare all’ingegner Francesco Pavoni con sede a Porto San Giorgio in Viale dei Pini, l’incarico professionale per lo studio di fattibilità dell’intervento di riqualificazione della via Nazario Sauro.