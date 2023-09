Studio pediatrico lasciato senza elettricità a Sant'Elpidio a Mare: il caso del dottor De Angelis

Si può togliere l’energia elettrica per quasi una giornata intera all’unico pediatra di Sant’Elpidio a Mare che, per di più, in questi giorni sta pure sostituendo un collega della vicina Monte Urano, lasciando così del tutto sguarnita l’utenza di ben due città da un servizio di pubblica utilità? Si può fare senza darne adeguata e tempestiva comunicazione all’interessato? Se lo chiede, esasperato, il dottor Massimo De Angelis, non essendo questa la prima volta che gli viene reso impossibile svolgere il suo lavoro. "Si può lasciare un ospedale o un poliambulatorio senza luce? Credo proprio di no. E allora perché non c’è la stessa attenzione per l’unico ambulatorio pediatrico della città? Non è interruzione di pubblico servizio?". La comunicazione dell’interruzione di corrente di ieri, era stata affissa nella via sottostante l’ambulatorio (via Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove ci sono le scuole, ndr) ma non nei pressi dell’ambulatorio "per cui solo stamattina, provando ad accendere il pc, ho scoperto che non c’era la luce perché era staccata. Ma come posso lavorare? Non posso accedere ai dati dei miei pazienti, men che meno a quelli che non conosco essendo mutuati del collega di Monte Urano che sostituisco. Risultato: oggi due città sono sguarnite del servizio di pediatria" insiste. Non è la prima volta che si trova nella difficoltà oggettiva di svolgere il suo lavoro. "Quando nevica, l’accesso dell’ospedale e del poliambulatorio viene sgomberato. Nel mio caso, passa lo spazzaneve che lascia i cumuli di neve davanti all’ambulatorio, ostruendo l’ingresso. Devo pensare da solo a spalarla perché, essendo l’unico pediatra rimasto, se un bimbo dovesse aver bisogno, non potrebbe neanche entrare. Sono qui da 40 anni e ogni volta segnalo i disservizi che subisco, ma è come parlare al vuoto".

Marisa Colibazzi