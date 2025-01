Studio pilota per migliorare l’accessibilità del centro

Il centro storico di Servigliano è oggetto di uno studio pilota, dedicato a migliorare l’accessibilità. Nelle ultime settimane giovani che, con il supporto di droni e altri strumenti di misurazione, stavano svolgendo delle ricognizioni. Si tratta di un progetto sperimentale realizzato dalle Università politecnica delle Marche e Camerino su alcuni comuni e città, che potranno essere presi come progetti pilota per migliorare: viabilità tradizionale, ciclo pedonale, sistemi pubblici al fine di rendere migliore la vivibilità per i residenti, ma anche per incentivare circoli di promozione territoriale in forma virtuosa.

"Il progetto è nato causalmente grazie ad confronto con l’architetto Rocco Corrado del Gal Fermano – racconta il sindaco di Servigliano Marco Rotoni – e l’idea ci è subito piaciuta. In linea di principio attraverso il progetto che ha preso a modello altre città marchigiane, vuole essere uno studio per capire e migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei centri storici in particolare e dei centri urbani in generale, sia per chi ci vive, ma anche per i visitatori in occasioni di eventi di qualsiasi genere. Questi modelli studiati dai ricercatori e studenti delle Università, potranno essere replicati nei centri che possiedono caratteristiche simili".

Servigliano ha da sempre mostrato la sua vocazione di accoglienza: sia per la sua posizione geografica come collegamento fra l’area montana e la vallata, ma anche per la sua conformazione urbanistica. Nel corso dell’anno Servigliano ospita numerosi eventi: il Torneo cavalleresco di Castel Clementino, i concerti del ‘NoSound Fest’ al Parco delle Pace e numerose altre iniziative delle associazioni.

"Il progetto è in fase di studio – continua Rotoni – e quando sarà completato servirà da riferimento nella progettazione dei futuri interventi che interesseranno il paese. Una sorta di direttrice da seguire nell’accedere ai nuovi finanziamenti, ma anche per dare una precisa conformazione ai progetti in corso".