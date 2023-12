Su il sipario sul cartellone di Natale. Animazione, babbi e tombolata

Occasioni di confronto, cultura e socialità per il piccolo centro di Magliano di Tenna, questo il programma allestito dall’Amministrazione guidata dal sindaco Pietro Cesetti per le festività natalizie.

Si parte venerdì 15 dicembre alle 21,15 nella sala consiliare con un incontro pubblico, idea che l’Amministrazione porta avanti da qualche anno con un doppio obiettivo: incontrare i cittadini per fare il punto sulle attività svolte e le necessità che la popolazione segnalerà, oltre ovviamente a scambiarsi gli auguri di Natale.

Il cartellone comunque garantisce diversi momento d’incontro, domenica 17 dicembre alle 16 presso il Torrione medioevale ci sarà la 3° edizione di ‘Illuminiamo il Natale’, con lettura e animazione a cura della biblioteca; seguirà alle 17,30 addobbo dell’albero di Natale con i bambini del paese e dopo l’accensione, Babbo Natale in piazza Gramsci raccoglierà le lettere con i desideri dei più piccoli. Il 24 dicembre nella messa di mezzanotte ci sarà l’accompagnamento musicale degli ‘Errabundi Musici’. Il 28 dicembre alle 21 nella sala consiliare tombolata sociale per grandi e piccini. Il 6 gennaio alle 16 la Befana scenderà dalla torre del Comune per consegnare i doni ai bambini. A chiudere il cartellone domenica 7 gennaio alle 17 nella chiesa parrocchiale grande concerto della corale ‘San Gregorio Magno’ di Magliano di Tenna.

