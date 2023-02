Sub morto al porto di Ancona No a problemi di decompressione

Sub morto, esclusi problemi di decompressione. Vittorio Diamanti, 62 anni, dipendete della Carmar Sub, società leader nel settore dei lavori subacquei e marittimi in ambito portuale, deceduto lunedì mattina a bordo di una chiatta mentre i colleghi lo stavano riportando in banchina perché colto da un malore, sarebbe rimasto a pelo dell’acqua per svolgere il suo lavoro da palombaro. Non era in immersione quando ha accusato il malore, non era sceso in profondità e si trovava massimo a un metro. Questo ha fatto escludere che la morta possa essere avvenuta per un problema di decompressione. La Procura non ha richiesto nessuna autopsia e ieri mattina ha liberato la salma dando il nulla osta per i funerali. Nemmeno i familiari, fino a ieri, avevano fatto richiesta di un esame approfondito sulla salma. Lunedì Diamanti era uscito in mare per effettuare de lavori di manutenzione, come tante altre volte. Dopo il malore i colleghi hanno cercato di rianimarlo, mentre il pontone cercava di raggiungere più in fretta possibile la banchina 4 del porto dove c’erano il 118 con l’automedica e una ambulanza della Croce Rossa pronti a prestare i soccorsi. Il mezzo di lavoro ha impiegato meno di venti minuti per arrivare in porto ma anche le manovre del personale sanitario non sono servite per farlo riprendere e hanno dovuto constatare la morte. Era originario di Porto Sant’Elpidio e conosciuto anche a Civitanova Marche dove per molti anni è stato volontario alla Croce Verde. Lascia due figlie, una caposquadra e volontaria anche lei in Croce Verde. Il 62enne, un sub esperto, è stato stroncato da una crisi cardiaca.