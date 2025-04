Successo a Montelparo per la settimana d’arte

Calore dell’accoglienza, bellezza del paesaggio e creatività artistica, sono tra i punti certi del successo turistico di Montelparo, dove si è appena conclusa la settimana d’arte all’Hotel Leone. A raggiungere il borgo fermano, sono stati turisti artisti provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada, accompagnati da Roxanne Evans Stout docente all’Oregon Institute of Technology, che a Montelparo era stata già nel 2023. Innamorata del paesaggio e del calore della gente, la docente ha organizzato un’altra settimana di creatività a cui gli artisti hanno dato vita dal 4 all’11 aprile, per poi concludere ‘i lavori’ con una mostra. Occasione alla quale non poteva mancare il sindaco Marino Screpanti così come il presidente dell’associazione culturale locale ‘Il Murello’ Giuseppe Mariucci, a testimonianza della gratitudine verso Madeline Jones e Tim Jones dell’Hotel Leone, da sempre impegnati nella valorizzazione del territorio. L’accoglienza di turisti finalizzata alla creazione artistica di opere esposte in tutto il mondo, diventa infatti concreta promozione turistica che fa di Montelparo, un punto di riferimento culturale internazionale. E per una settimana d’arte che finisce, un’altra si apre. Altri artisti statunitensi e canadesi, sono infatti attesi dal 18 al 25 aprile per il soggiorno ‘La mia vita è bella. Paesaggi astratti’.

Paola Pieragostini