Successo per '1984' al Teatro Domenico Alaleona con Violante Placido e Ninni Bruschetta

E’ stato uno spettacolo duro, attuale ed emotivamente molto coinvolgente il ‘1984’ andato in scena giovedì in esclusiva regionale al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, per l’occasione si è presentato con un tutto esaurito. Una bella serata di teatro, ma soprattutto una grande rappresentazione quella portata sul palco da Violante Placido, Ninni Bruschetta, Woody Neri e altre sei attori sotto la regia di Giancarlo Nicoletti che hanno proposto ‘1984’ di George Orwell, decisamente attuale nonostante i decenni trascorsi dalla sua pubblicazione.

Ad aprire la serata il sindaco Michele Ortenzi, l’assessore alla cultura Michela Vita e il Direttore artistico Gianluca Balestra. "Sempre bello vedere il teatro pieno – dichiara Ortenzi – uno programma che portiamo avanti dal 2008, tutto questo mantenendo alta la qualità". "Il teatro non è solo una struttura fisica – sostiene Vita – ma un luogo speciale fatto di persone, in platea e sul palco". "Per me questa è una tappa importante – racconta Balestra – questo è il 100esimo spettacolo di prosa portato su questo palcoscenico da quando siamo partiti 16 anni fa. Questo è un rito collettivo".

Lo spettacolo restando fedeli all’opera di Orwell, ha offerto una rappresentazione dure, dove suoni ed effetti luminosi, si sono uniti alla bravura degli interpreti mettendo in luce aspetti di tenerezza e di intimi valori degli individui come amore, rispetto, fiducia di fronte alla più fredda, sadica e meccanicistica interpretazione dell’uomo. Una visione purtroppo attuale fra le logiche che dividono la popolazione nella quotidianità, alle logiche di potere che non fanno altro che creare condizioni utili a mantenere lo stato di egemonia, dove alla fine l’uomo spinto all’estremo sceglie di perdersi, pur conscio dei suoi errori e di perdere i suoi valori, pur di restare parte di una società in serenità.

Un prolungato applauso, ha salutato la performance degli attori.