Grande successo per il torneo di kickboxing ‘Gladiatores’ svoltosi presso la palestra comunale di via Leti a Fermo, organizzato dalla FederKombat (federazione nazionale della Kickboxing) e dalla Asd Newsport99, l’associazione sportiva di kickboxing di Fermo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da molte regioni italiane e si è rivelato un’importante occasione di confronto tra gli appassionati di sport da combattimento. Meritato riconoscimento è andato agli atleti della Asd Newsport99, capitanati dal maestro Gian Paolo Marinangeli che, distintisi con prestazioni di alto livello, hanno conquistato diversi podi in tutte le varie categorie di peso e cinture. Un risultato che conferma il valore della scuola fermana nel panorama nazionale della kickboxing. La manifestazione è stata di possibile realizzazione grazie alla partecipazione delle società sportive di tutta Italia affiliate alla FederKombat, che insieme hanno contribuito all’autenticità dello spettacolo per appassionati e curiosi. "Ringraziamo il Comune di Fermo per la collaborazione – dicono i promotori del torneo – in particolare l’assessore allo sport Scarfini ed il sindaco Calcinaro, per aver messo a disposizione la palestra comunale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della competizione". Paola Pieragostini