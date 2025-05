Successo per il tour dei 40 Comuni

L’arrivo in Piazza del Popolo, con le mitiche Fiat 500 che hanno sfilato davanti ai rappresentanti dei 40 Comuni, di Provincia e Regione, è stato un momento di festa per i partecipanti reduci dal suggestivo tour che ha toccato tutti i centri del fermano, e un momento di legittimo orgoglio per l’associazione ‘Amici appassionati di auto d’epoca’ di Castellano di Sant’Elpidio a Mare. Oltre 60 le Fiat 500 (e non solo) provenienti da tutte le Marche e dalle regioni vicine, per partecipare al primo Tour dei 40 Comuni del fermano, partite sabato, da Porto Sant’Elpidio (a Sant’Elpidio a Mare è stato revocato l’utilizzo degli spazi pubblici per il lutto nazionale). Per due giorni gli equipaggi hanno scorrazzato per il fermano, attraversando tutti i Comuni (in ognuno dei quali è stata effettuata la punzonatura) per approdare domenica nel capoluogo di provincia. "Per noi è una enorme soddisfazione aver concretizzato un sogno a cui abbiamo lavorato per due anni e averlo fatto al meglio" il commento del presidente degli Amici appassionati di auto d’epoca, Paolo Cognigni che, con Franco Bucalà, ha avuto l’originale idea, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di tutti gli associati. Elogi anche dagli amministratori per un’impresa non facile e non scontata che ha regalato una bella visibilità all’intera provincia.

m.c.