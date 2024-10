Successo per lo screening di prevenzione agli ictus

La fiera di San Serafino si conferma un appuntamento di grande richiamo, in particolare per i montegranaresi che per una intera giornata possono aggirarsi tra i numerosi ambulanti dislocati in centro città. Ma, anche quest’anno, grande attenzione hanno riscosso le postazioni delle associazioni di volontariato, dalla Croce Gialla, all’Avis, a L’Abbraccio, ad A-mici a 4 zampe e il Rotary Distretto 2090 e Rotary Club di Montegranaro per una giornata di prevenzione con screening dell’ictus cerebrale. Il Rotary si è presentato in grande spolvero con due tende mediche, tre ecografi "gentilmente messi a disposizione da Luigi Parmegiani che opera da tempo nel settore e ci è sempre molto vicino – commentano il presidente del Rotary cittadino, Alfredo Medori, il vice Giovanni Catini, il tesoriere Servilio Granatelli e Giuseppe Corvari – e un team di medici di altissimo livello che hanno prestato la loro opera gratuitamente: Luigi Taccari, Demetrio Postacchini, Giorgio Tombolini, Andrea Angelini, Nicoletta Governatori, Jarno Morbiducci. In tanti, ieri, (compresi il sindaco Endrio Ubaldi e l’assessore Gastone Gismondi) si sono messi in fila per sottoporsi all’ecografia, gratuita, e nella tarda mattinata, era già stato superato il centesimo screening e a fine giornata ne erano circa 200. Semplici cittadini, alcuni arrivati appositamente, altri incuriositi dal manipolo di persone che stazionavano intorno alle tende: "E’ una opportunità troppo utile – racconta un cittadino – non tanto perché è gratuita, quanto perché ci sono medici doc, perché è giusto fare prevenzione e non bisogna attendere i tempi biblici della sanità". Nel frattempo i volontari della Croce Gialla hanno colto l’occasione per ricordare il corso di Primo Soccorso gratuito (il 15-17-22-24 e 29 ottobre, ore 21,30 in sede) condotto da istruttori interni qualificati coadiuvati da operatori e medici del 112.

Marisa Colibazzi