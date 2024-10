Successo per ‘Puliamo il mondo’. Appello raccolto da tanti volontari

Ancora una volta quando Legambiente chiama per la campagna nazionale ‘Puliamo il mondo’, la città risponde e lo fa da ogni quartiere e da numerose associazioni eterogenee: a La Piccola si sono ritrovati in tanti, di diverse età ed etnie per pulire angoli della città, raccogliere rifiuti in un gran numero di grossi sacchi caricati su mezzi della Protezione civile e portati in discarica. "E’ un’iniziativa

che va oltre la semplice pulizia di aree verdi e spazi urbani

– le parole di Katia Fabiani, presidente del Circolo ‘Antonietta Belletti’, di Legambiente –. E’ un’occasione per riflettere su temi importanti come la sostenibilità, la solidarietà e la pace. Quest’anno, il motto è ‘Per un clima di pace’ a sottolineare l’importanza di unire la transizione ecologica a politiche di accoglienza e sviluppo sociale. Ringrazio tutte le Associazioni di Quartiere, le associazioni che hanno partecipato, l’assessore Maria Laura Bracalente e l’assessore al turismo del Comune di Fermo, Annalisa Cerretani per la gradita visita".