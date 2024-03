Sucesso per ‘Domenica a teatro’ . Grande risposta delle famiglie

"Esprimo grandissima soddisfazione per l’andamento della stagione ‘Domenica a teatro’ appena conclusasi a Porto San Giorgio – è il bilancio del direttore artistico Marco Renzi - . Il progetto culturale ha visto una risposta di pubblico davvero straordinaria, a testimonianza di come il teatro per i bambini sia entrato nella vita di tante famiglie. Sono stati sei appuntamenti tutti contraddistinti da una considerevole partecipazione: sei momenti di festa, di aggregazione, di crescita e di socialità. Sono contento soprattutto del fatto che tantissime persone hanno potuto sentire e toccare con mano la qualità della proposta e la puntualità nell’offrirla, hanno vissuto un inverno meno triste e capito che il teatro domenicale è un luogo sicuro dove poter portare i propri figli, un luogo dove vivere insieme emozioni e divertirsi. Porto San Giorgio ha un blasone da difendere, è stata la prima stagione di spettacoli per le nuove generazioni fatta nella parte sud della Regione ventisette anni or sono, quando nessuno ancora pensava a questo genere di programmazioni. Oggi vedo con piacere come tantissimi Comuni abbiano affiancato alle tradizionali stagioni di prosa anche cartelloni per la famiglia, questo non può che farmi piacere e sento che tanto di questo merito va al nostro lavoro. Ancora oggi ‘Domenica a teatro’ vanta il cartellone più ampio, sei appuntamenti, nelle province di Fermo e Ascoli, e si pone ancora come punto di riferimento per un’attività che certamente sta nello spettacolo e con altrettanta certezza abbraccia la formazione e la socialità"