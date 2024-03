Suggestione o evento reale?. Dante a Fermo, si muove l’Archivio: "Abbiamo dati su cui lavorare"

Immaginare di camminare sugli stessi sanpietrini calpestati da Dante Alighieri è un’idea suggestiva che sta facendo discutere non poco i fermani. Il Carlino ha dato spazio all’ipotesi che il sommo poeta potrebbe aver soggiornato a Fermo, secondo due scrittori toscani, Rita Monaldi e Francesco Sorti, che hanno scoperto, su due pergamene conservate nell’Archivio di Stato proprio di Fermo, il nome del figlio, Jacopo Alighieri.

Una ricerca che è appena iniziata ma che promette sorprese e di sicuro mette in luce una storia profonda, con la città e il territorio fermano che possono vantare un passato di grande spesso. La direttrice dell’Archivio stesso, Francesca Mercatili invita alla cautela, nel lavoro di ricostruzione degli spostamenti del poeta dopo l’esilio da Firenze del 1302, Monaldi e Sorti sono risaliti alle pergamene "fermane" e al nome del figlio Jacopo. Dante visitò varie località delle Marche, "quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo", la Romagna e il regno di Carlo II D’Angiò. Ma, sottolinea Marcatili, "non possiamo dare certezze inconfutabili della presenza di Dante a Fermo. Posso solo assodare la presenza di antichi documenti che nei nomi e nei richiami storici darebbero giustificazione di queste ipotesi. Da qui però ad affermare con certezza che quel nome corrisponda effettivamente al personaggio di cui si è parlato, lo trovo azzardato. Anche noi, spiega, ci stiamo muovendo perché si possano trovare altri riscontri al riguardo. C’è necessità di andare avanti per verificare questa voce divenuta di rilievo in poco tempo. Molti appassionati e storici sono già al lavoro per cercare altre prove. I dati su cui lavorare ci sono, ma bisogna aspettare l’evidenza e le risultanze di questa scoperta, ad oggi non è possibile avvalorare questa ipotesi dandola come certa".

Emozionato il sindaco Paolo Calcinaro che, mantenendo la doverosa cautela, parla comunque della storia di Fermo che ha un’indiscussa rilevanza: "Seguo con attenzione studi e notizie sulla possibile presenza nel ‘300 del figlio di Dante Alighieri e, forse, anche del poeta, proprio a Fermo. Penso che su questo tema sia necessario tutto l’approfondimento del caso per verificare con la maggior certezza possibile o, può accadere, per smentire la presenza del poeta nella nostra città".

Angelica Malvatani