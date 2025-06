"Sui bidoni quanto previsto dal progetto non risponde al servizio"

Il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, con i consiglieri Claudio Ferracuti, Fabrizio Cesetti, Elvinia Minnoni e Luigi Ripani chiedono delucidazioni all’Amministrazione sul progetto di gestione della raccolta rifiuti. Il consigliere Claudio Ferracuti, alcuni mesi fa aveva richiesto copia dei ‘Progetto del servizio di raccolta’, documento che è stato visionato di recente, tanto che il 21 maggio, il gruppo di minoranza ha presentato una interrogazione che sarà discussa in Consiglio comunale. "Leggendo le condizioni e le attrezzature prevista dalla relazione tecnica alle pagine 28,29 e 30 – spiega Claudio Ferracuti – del progetto di gestione, saltano fuori a nostro avviso delle anomalie. I nuovi bidoni consegnati alle famiglie per la raccolta e smaltimento delle varie tipologie di rifiuto: carta, plastica e metalli, vetro e secco avrebbero dovuto riportare la dicitura ‘Comune di Montegiorgio’ che invece non compare. Il contenitore dedicato alla carta di colore bianco, secondo le normative Uni doveva essere di colore blu. Il contenitori per plastica e metalli da progetto doveva essere di 50 litri di capienza invece è solo di 40 litri. E’ quindi evidente che quello che è previsto dal progetto di gestione, non risponde concretamente al servizio erogato. Inoltre ci siamo imbattuti in alcuni elementi molto tecnici, su cui ci stiamo informando per avere una chiara visione della situazione, ma a prima visto sembrano esserci anche altre condizioni che meritano di essere valutate. Il tutto come andiamo ribadendo da diversi mesi con un cospicuo aumento nei costi del servizio. L’Amministrazione sostiene che si tratta di variazioni inevitabili dovute all’aumento dei costi generali, ma noi non siamo della stessa opinione. Il servizio è rimasto il medesimo, ma i costi sono aumentati".

a.c.