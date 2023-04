Sul bus con la droga nello zaino Giovane pusher finisce a processo

di Fabio Castori

La droga viaggiava anche in autobus. Lo avevano scoperto gli uomini della questura che avevano effettuato verifiche a bordo di alcuni pullman di linea, con particolare attenzione ad alcune tratte intercomunali che, per l’esperienza acquisita dai poliziotti, avevano evidenziato nel recente passato alcune criticità. Per questo motivo un 30enne fermano è finito alla sbarra per rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il processo ha preso il via con l’audizione dei poliziotti che avevano messo a segno l’operazione.

Gli investigatori della questura hanno ricostruito come in località Casabianca, quando gli agenti erano saliti per uno accertamento a bordo di un mezzo pubblico, l’unità cinofila si era subito diretta verso un giovane viaggiatore che, alla vista dei poliziotti, si era improvvisamente alzato dal posto e aveva cominciato a fuggire con un piccolo zaino sulle spalle. Nei pressi del sedile che aveva repentinamente abbandonato, il cane antidroga aveva trovato un piccolo involucro, che era risultato contenere più di quattro grammi di hashish. Il fuggitivo aveva tentato in ogni modo di far perdere le proprie tracce, nascondendo lo zainetto sotto un’auto e togliendosi la maglietta per disperdersi tra i bagnanti che affollavano la zona. Ma i poliziotti non lo avevano mai perso di vista e, dopo aver recuperato lo zaino, avevano raggiunto e bloccato il giovane residente nella zona e già noto alle forze dell’ordine. Nello zaino erano state rinvenute 45 dosi di hashish, già pronte per lo spaccio, per un peso di 50 grammi e un involucro della medesima sostanza del peso di 73 grammi, oltre alcune banconote di vario taglio e a un bilancino di precisione sporco della sostanza stupefacente. Insomma, tutto il necessario per una distribuzione on the road.

La successiva perquisizione dell’abitazione del giovane fermano non aveva portato al ritrovamento di ulteriore sostanza, ma il rinvenimento del materiale per il confezionamento delle dosi analogo a quelle nello zaino ed un grinder per la preparazione delle ’stecche’, che avevano consentito di acclarare che la trasformazione della droga per la vendita avveniva nel domicilio. I 120 grammi di sostanza stupefacente rinvenuti erano stati sequestrati e il giovane era stato denunciato all’autorità giudiziaria.