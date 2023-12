Sul bus senza biglietto Scatena il finimondo

Viaggiava sull’autobus di linea senza biglietto e, una volta scoperto, aveva costretto il mezzo ad una lunga sosta. Una volta fatto scendere dal pullman insieme ad altri giovani aveva preso il veicolo a sassate. Per questo motivo i carabinieri di Porto San Giorgio, al termine di indagini avviate a seguito della denuncia presentata dal presidente della società di trasporti Steat di Fermo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un tunisino 20enne, attualmente senza fissa dimora e con precedenti penali. L’episodio si era verificato la sera del 15 luglio 2023, quando il giovane nordafricano era stato sorpreso sull’autobus di linea Porto San Giorgio-Fermo senza il titolo di viaggio. L’individuo si era opposto all’acquisto del biglietto a bordo, costringendo il mezzo a una sosta forzata protrattasi per oltre 45 minuti. Il controllore era poi riuscito con non poche difficoltà a farlo scendere coattivamente dal mezzo. Prima di allontanarsi dal luogo, il 20enne tunisino, insieme ad altri viaggiatori irregolari, al momento ignoti, aveva lanciato sassi verso l’autobus, senza tuttavia provocare danni rilevanti. Il giovane è stato deferito in stato di libertà per il reato di interruzione di pubblico servizio. I vertici dell’Arma sottolineano l’importanza della collaborazione con i cittadini e delle denunce tempestive per garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi pubblici. Fabio Castori