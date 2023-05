Sul lago di San Ruffino regata velica anche in notturna con 53 barche

Sono complessivamente 53 le barche provenienti da tutta Italia che già da ieri hanno spiegato le vele nel meraviglioso specchio d’acqua che è il lago di San Ruffino. Non c’è solo la montagna o il mare, esiste anche il turismo lacustre, quello di paesaggi che incorniciano laghi incantati, secondi a nessuno nelle Marche. Le ’Vele di San Ruffino’ giunta quest’anno alla XIV edizione, con la grande novità della regata in notturna, è iniziata ieri e proseguirà nella mattinata di oggi con la cerimonia di premiazione che si terrà nel pomeriggio. La manifestazione ufficiale della Federazione Italiana Vela ha fatto conoscere e apprezzare anche nel territorio montano una disciplina pensata solo come prerogativa della costa. Uno sport come quello della vela che trova in questo caso la sua ambientazione ai piedi dei monti Sibillini, sul lago di San Ruffino.

L’organizzazione è stata curata da Stefano Castori, ideatore della manifestazione e dalla Federazione Nazionale Vela con la preziosa collaborazione della Lega Navale di Porto San Giorgio, guidata dal presidente Carlo Iommi. Un evento che vede insieme i Comuni di Amandola, Monte San Martino, Smerillo, Santa Vittoria in Matenano, Montefalcone Appennino e del Consorzio di Bonifica Marche. Il programma di oggi prevede: alle 9,30 benedizione delle imbarcazioni, dalle 11 alle 15 si svolgeranno le regate, la manifestazione terminerà alle 17 con la premiazione degli equipaggi vincenti a cui seguirà alle 18.30 nella chiesa della Madonna delle Grazie di Monte San Martino il concerto di Javier Girotto.

