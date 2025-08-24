Sul palco c’è la OGM Blues Band. Viaggio tra musica, parole e immagini

Un parco vive di storie, di musica e di parole, di incontri e di pensieri. Per questo per il parco di Villa Vitali si sono mobilitate tante realtà fermane, a partire da Unipopo, per organizzare eventi e occasioni di incontro, perché un polmone verde respira se ha dentro la vita e la cultura. Ecco allora che l’appuntamento di questo sera diventa un’occasione di grande rilevanza, per parlare di musica ma non solo.

A dieci anni dal suo debutto, torna in scena all’arena di Villa Vitali alle ore 21.15 in una veste rinnovata, il recital "Abbiamo i Diavoli Blues – To Have The Blue Devils: Storia del Blues in Musica, Parole e Immagini". Un viaggio tra musica dal vivo, testi narrati e immagini evocative che dalle radici afroamericane conduce fino al Delta del Mississippi, con un inedito omaggio agli emigrati marchigiani che hanno condiviso quelle stesse terre e – forse – lo stesso Blues.

Sul palco la OGM Blues Band, guidata dalla direzione artistica di Stefano Berdini, con la voce narrante di Manuela Petrillo. Nella band ci sono Amanda Antonori, voce, al basso Renato Belleggia, Berdini è al piano e all’organo, Pietro Contarino Chitarra e voce, Gianluca Properzi alla batteria, Fabio Vita al sax.

L’evento, promosso dal Rotary Club di Fermo con il patrocinio del Comune di Fermo – Assessorato alla Cultura e in collaborazione con Unipop, si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione culturale, ambientale e sociale di Villa Vitali e di Monte Cacciù, nell’ambito dell’iniziativa nazionale rotariana di "Adotta l’Ambiente". Un bosco di 12 ettari, ricco di specie arboree riscoperto e valorizzato, è restituito alla fruizione dei cittadini. Un grande patrimonio culturale, naturale e ambientalistico da scoprire grazie all’impegno delle tante associazioni ed enti che hanno voluto contruibire a questo importante risultato.

Spiega Ettore Fedeli per Unipop: "Quando ci siamo proposti per il bando di gestione del rinnovato parco di Villa Vitali c’è stata una tale partecipazione e coinvolgimento da farci capire che questi sono luoghi speciali, meritano davvero di vivere tutto l’anno dentro una veste culturale importante, per diventare centri di memoria e di futuro". L’ingresso è gratuito. Per prenotazioni rivolgersi al numero: 345 74 88 428.