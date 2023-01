"Sul palco vi faremo vivere grandi emozioni"

"Io lo conosco bene, il teatro di Fermo, li ho girati tutti i teatri d’Italia, figuriamoci se non sono stata a Fermo". Ha una voce bellissima e intensa Marianna Crippa, facile e scontato definirla la signora del teatro italiano, la sua vita l’ha vissuta tutta sulle scene. Torna volentieri a Fermo con un progetto di cui va orgogliosa, insieme al compagno di vita e di lavoro, il grande regista Peter Stein che si mette al servizio di un altro gigante della cultura, lo scrittore e premio Nobel Harold Pinter. Il risultato è uno spettacolo monumentale tratto da ’Il compleanno’, opera giovanile di Pinter, in scena al teatro dell’Aquila ieri e oggi per la stagione di prosa promossa dal Comune con l’Amat e con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. ’Il compleanno’, messo in scena per la prima volta il 28 aprile 1958 all’Arts Theatre di Cambridge, è una delle pièce più apprezzate e rappresentate di Harold Pinter che la scrisse a soli 27 anni. Marianna Crippa si definisce solo uno dei tasselli dell’opera, parla di un lavoro corale, costruito nel buen retiro che con Stein ha realizzato, in un borgo recuperato in Umbria: "Siamo stati tutti insieme un mese e mezzo ad ascoltare quel testo, a metterci al suo servizio. È stata un’esperienza forte, dal punto di vista artistico e umano. Il risultato ci sta portando in giro per l’Italia, nei maggiori teatri, e l’affetto che ci è arriva è grande". Un risultato corale, fatto di artisti di altissimo livello, con lessandro Averone e Gianluigi Fogacci, affiancati da Fernando Maraghini, Alessandro Sampaoli, Elisa Scatigno: "Tutti abbiamo lavorato altre volte con Peter, abbiamo imparato il suo metodo che è assolutamente rispettoso delle parole dell’autore. Non c’è bisogno di interpretare niente, siamo al servizio delle opere d’arte con rispetto e cura. Pinter non è un autore consolatorio né catartico, il suo è noto come il teatro della minaccia ma c’è ancora molto da ridere e vediamo cose che, già nel ’57, aveva visto del mondo e ce le mostra, oggi come ieri".

La vicenda de ’Il Compleanno’ parte da una situazione apparentemente innocua per poi sfociare nell’inverosimile per via dei suoi personaggi. Individui paurosi, isolati dal mondo in uno spazio ristretto, infelici ma al sicuro. Fintantoché non arriva qualcosa o qualcuno, a scuotere il loro pertugio e a rappresentare una minaccia, un teatro che mette in scena individui soffocati dalla repressione, spesso neanche consapevoli della loro condizione, anzi convinti di essere in effetti uomini totalmente liberi. "In questo caso io sono Meg, non sono la protagonista, faccio la mia parte. Noi abbiamo la fortuna di far vivere queste parole a teatro, dove un testo si esprime in tutta la sua potenza, ma dobbiamo essere tutti insieme. È un dono che consente, a noi che siamo in scena e agli spettatori, di sentire insieme, di sviluppare emozioni e di accendere l’immaginazione. È un teatro che ci è mancato molto e che speriamo non si fermi mai". Per informazioni e prevendita biglietteria del teatro 0734 284295, Amat 071 2072439 e biglietterie del circuito vivaticket anche on line. Inizio spettacolo oggi alle 17.

Angelica Malvatani