"Sul porto non facciamo guerra a nessuno"

di Silvio Sebastiani

Sono proprio tutti contenti che la società Marina di Porto San Giorgio srl abbia deciso di presentare la polizza fideiussoria riscattando così la concessione demaniale marittima per la quale il Comune aveva decretato la decadenza? Non è un mistero, e in città se ne discuteva apertamente, soprattutto negli ambienti politici, che c’era chi puntava a un risultato diverso, vale a dire alla decadenza della concessione, perché si sarebbe creata la possibilità di subentrare in qualche modo nella gestione del porto, a cui non pochi avrebbero voluto puntare. Ci avevano fatto un pensierino pure in Comune, affidando i servizi portuali in house alla Sgds Multiservizi. Senza tener presente però che soltanto con il soccorso divino questa società, dalla poco brillante situazione economica, avrebbe potuto farcela. Poi c’era l’altra ipotesi dello spacchettamento, la suddivisione cioè della concessione in diverse entità di minori dimensioni che avrebbero potuto far gola a diversi operatori economici. In effetti pare che non pochi avrebbero valutato la circostanza.

Il fatto che la decadenza non si sia concretizzata quindi ha tolto di mezzo il problema della sostituzione degli attuali concessionari che, come abbiamo visto con le ipotesi di cui sopra, è di complessa soluzione. "Indubbiamente – sottolinea il sindaco – sarebbe stato un lavoro difficile, ma si faceva , si lavorava a testa bassa, il doppio e questo ci avrebbe dato più energia per affrontare le tante tematiche della città". Comunque lui si dichiara “contento” che la società Marina abbia stabilito di notificare la polizza: "Qua – aggiunge – non c’è una guerra contro nessuno. Noi vogliamo solo tutelare il Comune di Porto San Giorgio e i cittadini a fronte della situazione surreale che abbiamo ereditato. Una volta che, come disposto dall’ordinanza del Tar, verrà consegnata la polizza la società Marina potrà proseguire tranquillamente la concessione. Se poi, come dicono, i conteggi dei canoni sono sbagliati non sarà un grosso problema ricontrollarli". Il primo cittadino, poi, critica che la vicenda del contenzioso con la società Marina per i canoni sia stata strumentalizzata politicamente "mentre di politico non c’è proprio nulla". Da ultimo rivendica come un successo dell’attuale amministrazione che "a questione si è chiusa nel migliore dei modi. Un successo che si somma ai tanti che abbiamo registrato in questi primi 14 mesi di gestione della cosa pubblica".