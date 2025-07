Mette sul web le foto a luci rosse della ex

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 5 luglio 2025 – Prima la storia d’amore, mesi di passione in cui i due erano concessi per gioco qualche foto e video hard, poi i primi problemi, le ruggini e infine lei che aveva deciso di troncare la storia. Sembrava ormai una parentesi chiusa definitivamente, invece la vendetta del suo ex stava per materializzarsi e lui aveva iniziato a pubblicare sulle storie social di Facebook e Istagram le foto senza veli della giovane con cui aveva avuto una relazione.

Era accaduto a Porto Sant’Elpidio e l’escalation persecutoria nei confronti di una 30enne del posto era stata subito stroncata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, che avevano denunciato all’autorità giudiziaria un fermano di 42anni. L’uomo, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio, e dovrà comparire davanti al tribunale di Fermo per rispondere del reato denominato “revenge porn”. Tutto era iniziato nell’ottobre 2023, quando i due si erano conosciuti e avevano avviato una prima frequentazione. Era nata così una relazione sentimentale che, con il passare dei giorni, era diventata sempre più intima e passionale. In alcuni momenti lui aveva scattato foto e registrato filmati alla sua fidanzata in pose sessualmente esplicite. Il tutto era stato fatto di comune accordo, perché i due erano presi dal loro rapporto e non immaginavano lontanamente, soprattutto lei, che quel materiale scottante un giorno sarebbe stato diffuso pubblicamente. La storia tra il 41enne e la giovane elpidiense era andata avanti per mesi, poi erano iniziati i primi screzi, le prime litigate, le scenate di gelosia.

Lei, non sopportando più certi atteggiamenti, aveva deciso di chiudere la relazione nel luglio dell’anno scorso. Il suo ex fidanzato non aveva accettato di buon grado la decisione e aveva covato sentimenti di vendetta, di vendetta porno. Era trascorsa poco più di una settimana e l’uomo aveva iniziato a pubblicare sui social le immagini e i video a luci rosse della sua ex. Ogni giorno ne aveva “postata” qualcuna di nuova e quelle nudità erano sotto gli occhi di tutti. Le avevano notate anche alcune amiche della 30enne e l’avevano messa in guardia. La giovane vittima, piena di vergogna e spaventata, aveva trova ugualmente il coraggio di segnalare ai carabinieri di Porto Sant’Elpidio quanto stesse accadendo, fornendo anche le schermate ricavate da Facebook e Instagram. Erano scattano immediatamente le indagini e il cosiddetto codice rosso: i militari dell’Arma avevano sequestrato il cellulare dell’indagato per ulteriori accertamenti e, al termine dell’attività, avevano raccolto elementi schiaccianti contro il 42enne. L’uomo era stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per “revenge porn”, un reato introdotto in Italia a partire dal 9 agosto 2019, che prevede una condanna da uno a sei anni di reclusione.