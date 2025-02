"Sulla bretella la Regione non ci ascolta"

"Lascia senza parole la totale assenza di una qualsiasi forma di ascolto da parte della Regione nei confronti dei cittadini di Bivio Cascinare e zone limitrofe" attaccano i consiglieri provinciali di minoranza, Riccardo Strappa e Manolo Bagalini, intervenendo sulla vicenda della bretella sul Chienti, "infrastruttura di circa 50milioni di euro che la Regione ha deciso di imporre dall’alto, per collegare l’uscita della superstrada di Civitanova con le zone industriali di Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio". I due consiglieri stigmatizzano che "nessun confronto è stato avviato in questi mesi: chi vive sul territorio si ritroverà come ‘vicina di casa’, una strada ad alto scorrimento, senza aver avuto la possibilità di esprimere le proprie preoccupazioni". Strappa e Bagalini ricordano che "quella zona, a vocazione agricola e manifatturiera, è stata colpita già nel 2011 da un’importante alluvione e il fatto che su questa area insistono opere così impattanti potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio". I consiglieri provinciali ritengono "ancora più grave il fatto che non sia disponibile alcuna rilevazione sulle possibili conseguenze su qualità della vita, servizi di prossimità e ambiente. La Regione ha ignorato del tutto il principio del confronto democratico, escludendo i cittadini da una decisione che impatterà sul loro futuro". Intanto, a pochi mesi dall’inizio previsto dei lavori "il comitato cittadino di Bivio Cascinare denuncia di non aver ancora ricevuto alcuna disponibilità a un vero confronto aperto, partecipato e democratico. Una mancanza di trasparenza inaccettabile. Come gruppo provinciale di minoranza ribadiamo la nostra netta contrarietà a questa modalità di gestione e ci schieriamo al fianco dei cittadini di Bivio Cascinare. Chiediamo alla Regione di fermarsi e avviare un vero dialogo col territorio prima di procedere con un’opera così impattante. Il coinvolgimento dei cittadini non è un’opzione, ma un dovere".