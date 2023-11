"Sulla ex Fim Ciarpella si dimostra aperto"

di Marisa Colibazzi

Il coordinamento di associazioni per l’ex Fim riconosce che l’amministrazione Ciarpella "ci ha dato la possibilità di un confronto, rispetto alla piena chiusura avvenuta con le precedenti amministrazioni" e che, già in questi primi sei mesi "ci sono stati importanti incontri, corretti e proficui, in cui abbiamo potuto presentare al Comune i risultati dei nostri studi, come dovrebbe essere sempre possibile nel rispetto del ‘dovere di imparzialità’ della pubblica amministrazione". Bene il confronto, ma adesso è tempo di fare un passo avanti e passare dalla forma alla sostanza. E la prima occasione per farlo è quello di far sedere, a pieno titolo, al tavolo tecnico sull’ex Fim del 10 novembre, anche rappresentanti del coordinamento: "Ribadiamo la nostra richiesta al sindaco Massimiliano Ciarpella di far parte del tavolo tecnico e della conferenza di servizi che seguirà". D’altra parte, "la legge consente ad associazioni portatrici di interessi diffusi che ne facciano richiesta, di prendere parte attiva e ufficiale agli strumenti amministrativi previsti per affrontare e dare soluzione a problemi che interessano l’intera città. L’ex Fim rientra appieno in questi criteri". Né, secondo il coordinamento, si deve imputare alle associazioni che, nei decenni, si sono occupate dell’ex Fim, la causa dei ritardi, imputabili piuttosto "a mancanze, inadempienze, indecisioni ed errori di chi ha gestito in maniera esclusiva la questione, trascinandola fino alla situazione attuale. Fiumi di parole e di carte puntualmente smentite, inapplicate, cambiate". Ma cosa resta dell’ex Fim? "La ‘cattedrale’ (bene vincolato, ostaggio della mancata bonifica), la palazzina degli uffici e oltre 7 ettari di terreno in riva al mare, centro di interesse per uno sfruttamento urbanistico massivo. In questi anni la proprietà si è concentrata, in maniera miope, sull’abbattimento della ‘cattedrale’ più che sulla bonifica del sito, presentandolo come unica via per il completamento della bonifica. Sembra non voler capire il valore catalizzatore storico turistico della ‘cattedrale’ restaurata, progettando invece investimenti esagerati (circa 120mila mc). Atteggiamento che ha rallentato e poi fermato la bonifica da oltre 12 anni, mentre la città auspica una soluzione sostenibile". Di qui la richiesta del coordinamento di partecipare ai vari tavoli "per un confronto corretto e costruttivo che porti a una soluzione giusta ed equilibrata per tutti".