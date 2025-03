"Sulla spiaggia fate attenzione al fratino"

Attenzione al Fratino sulla spiaggia di Porto San Giorgio" l’avvertimento che la Lipu (Lega italiana protezione uccelli) è solita lancia nei mesi primaverili per salvaguardare l’esistenza del Fratino, un piccolissimo uccello in rischio estinzione che vive sulle spiagge e che da alcuni anni è divenuto habitué di quella sangiorgese. La Lipu chiede agli operatori degli stabilimenti balneari la massima attenzione nel passeggiare o lavorare sulla spiaggia poiché il fratino e a maggior ragione i suoi piccoli – quando nasceranno - sono poco visibili e ben mimetizzati sulla sabbia e non è difficile arrecar loro danno. La Lipu spiega che La nidificazione del Fratino avviene nei mesi primaverili quando gli umani ricominciano a frequentare le spiagge. E in effetti l’azione antropica è la causa prima della drastica diminuzione della popolazione del Fratino. Per questo è particolarmente protetto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali. I cani poi devono sempre essere tenuti al guinzaglio, costituendo un grave spavento e pericolo per i fratini, che potrebbero scarpare via e questo rappresenterebbe una grave perdita per la biodiversità della spiaggia di Porto San Giorgio. Il nido di fratino è formato generalmente da tre piccole uova marroncine con dei puntini scuri, depositate in piccoli avvallamenti della sabbia, non bisogna infatti dimenticare che la legge 157/92 protegge il fratino e il suo nido, e danneggiarlo costituisce un reato, oltre che un gravissimo nocumento alla biodiversità del territorio.