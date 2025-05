Sulla spiaggia sangiorgese sventola la bandiera verde. Il prestigioso vessillo che segnala in maniera specifica le spiagge a misure di bimbo. Porto San Giorgio è riuscita confermarlo per la 15esima volta consecutiva. Un riconoscimento importante e certamente non meno efficace nella promozione rispetto alla bandiera blu, rilasciata dalla Fondazione Fee. Non vi sono dubbi, infatti, che la "Bandiera Verde" possa costituire un formidabile strumento di promozione soprattutto per una località, come quella sangiorgese, la cui amministrazione punta, insieme agli operatori commerciali della città, a fare del target famiglie e bambini il principale punto di riferimento per il movimento turistico. Forse andrebbe sfruttata di più e meglio per pubblicizzare Porto San Giorgio specie nel campo dell’accoglienza, ponendo in risalto i tanti spazi verdi attrezzati presenti e fruibili dai bambini a Porto San Giorgio e le iniziative riservate ai più piccoli.

Le caratteristiche per ottenere la bandiera sono: acqua di balneazione limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per costruire castelli e torri, giochi per bambini, presenza di bagnini e scialuppe di salvataggio per la sicurezza, spazi per cambiare il pannolino o allattare e nei pressi dell'arenile gelaterie, pizzerie, locali per l'aperitivo, ristoranti, e spazi per lo sport per i grandi. Le bandiere verdi 2025 sventolano su 158 spiagge, 150 in Italia e 8 all'estero, le località sono state selezionate da 3075 pediatri italiani e stranieri come le più adatte alle vacanza con bambini.

Un riconoscimento, unico in provincia di Fermo e due in quella di Ascoli Piceno (San Benedetto del Tronto e Cupra Maritima) che testimonia la presenza, sui litorali premiati, di servizi per la famiglia, di spazi necessari per i più piccoli, di un mare pulito e calmo, di assistenza di spiaggia e di servizi per la ristorazione! Italo Farnetani, pediatra e giornalista, fondatore e coordinatore delle bandiere verdi si pone l’obiettivo di aiutare le famiglie a scegliere le località di mare in modo tale che genitori e figli possano trarre i maggiori vantaggi della vacanza con benefici per la salute e la crescita.

Silvio Sebastiani