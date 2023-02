Sulle due ruote per De Angelis

L’edizione 2023 del Cycling Festival Porto Sant’Elpidio è intitolata alla memoria di Mauro De Angelis amministratore della Ecoelpidiense "un imprenditore con una spiccata sensibilità per l’ambiente e appassionato del territorio fermano per il quale – spiegano gli organizzatori – ha sempre nutrito amore, anche come sponsor in prima linea negli eventi ciclistici cittadini". Tante le gare in programma per quest’anno, che coinvolgono agonisti e amatori delle due ruote a conferma "di quanto si vuole fare bene per promuovere la città come patria delle due ruote e le sue potenzialità turistiche, grazie al collaudato binomio Gio.Ca Communication di Vincenzo Santoni e l’amministrazione". Dal 14 aprile le gare a cronometro a coppie multicategorie (esordienti, allievi, juniores, under 23 e amatori) e sul lungomare che sarà chiuso al traffico il 15 aprile. La novità sarà una gara donne open sul percorso della Granfondo che si svolgerà il 16 aprile mattina cui seguirà, nel pomeriggio, una gara di juniores. Il 30 luglio, gara di allievi Papà Elio Gran Premio Giorgio Mare a Urbisaglia; il 15 ottobre, Granfondo dei due Santuari del fermano.