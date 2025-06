Sulle nostre spiagge. Accessibilità, sicurezza e spazio anche ai cani

Raccontare la stagione balneare a Marina Palmense, allo chalet Nicolina Beach, è come aprire le porte della costa fermana riempiendo gli occhi di bellezza e di natura. È qui che l’assessore al turismo Annalisa Cerretani ha deciso di raccontare l’avvio dei mesi caldi che in realtà, per la spiaggia, sono già realtà dal 17 di maggio: "Un impegno forte per tutti ma oggi, spiega l’assessore, salutiamo davvero l’estate con il passaggio, il prossimo fine settimana, delle frecce tricolore. Dobbiamo gestire 8 chilometri di costa con spazi molto diversi tra loro, una realtà complessa che per fortuna vede al nostro fianco tanti soggetti diversi con un unico obiettivo: accogliere turisti e fermani in sicurezza". L’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi parla di una sinergia forte che serve per garantire decoro e servizi, sabato prossimo i due assessori gireranno in bicicletta per consegnare la bandiera blu, la decima consecutiva. "E’ sinonimo di tante cose, dalla qualità delle acque ai servizi passando per la raccolta differenziata. Chi lavora bene è l’Asite che fa un lavoro immane, anche le spiagge libere vengono gestite al meglio, così come è confermato il servizio di una spiaggia per i cani a Riva del Pescatore, stiamo ragionando anche per orari e modi per farli bagnare". Intanto si portano le bici da noleggiare anche a Lido di Fermo, sognando la pista ciclabile che unisca costa e città: "Ci stiamo lavorando e aspettiamo la fine dei lavori per il metanodotto per aprirci a questa possibilità". A vegliare sulla sicurezza delle acque è la capitaneria di porto, con il comandante Angelo Picone: "Il nostro compito e la salvaguardia della vita in mare e devo dire che negli anni gli incidenti sono diminuiti. Le famiglie guardano molto alle questioni sicurezza. Siamo impegnati anche alla lotta all’abusivismo e all’occupazione delle spiagge libere, per garantire a tutti un’estate serena".

La Croce Verde è l’anima del sistema di prevenzione e per l’emergenza, in prima linea anche per garantire una stagione di qualità e in pienezza alle persone con disabilità: "Davanti al piazzale della Croce verde c’è l’area camper libera e disponibile a prezzo calmierato, spiega il presidente Emanuele Del Moro, siamo pronti a ricevere turisti e consegnare brochure, oltre a presenziare a tutte le manifestazioni". A Marina Palmense un presidio forte di sicurezza è anche quella dell’associazione sportiva Tribalkite, il presidente Fabio Lacivita con i suoi 60 iscritti si occupa anche di tenere in ordine quel tratto di spiaggia, con uno stretto connubio tra sport e natura, senza trascurare la sicurezza in mare, per gli iscritti e i bagnanti.

Il reclutamento dei 130 bagnini è compito di Cristiano Gasparroni che parla di giovani e giovanissimi, alcuni alle prese in queste ore con l’esame di maturità, che si impegnano con grande spirito di sacrificio: "Una stagione molto complicata, iniziare il 17 maggio non era facile, oggi siamo in grado di andare avanti fino al 21 settembre, anche grazie al supporto delle scuole, con tante postazioni in più, le due torrette di Marina Palmense saranno presenti per due mesi e ne aggiungiamo una terza a nord della zona kite". Andrea Marsili di Turis Marche ricorda gli info point presenti su tutta la costa. Avremo un nuovo punto informativo a Marina Palmense e saremo presenti tutti i giorni, mentre resta attivo il numero unico 0734/343434".

Angelica Malvatani