"Sull’ex cinema Vesprini brancola nel buio"

Tristezza e sconforto sono i sentimenti che l’ex sindaco Nicola Loira, ora capogruppo consiliare del PD, dice di provare di fronte alla storia infinita e senza prospettive per il recupero di quell’immobile profondamente degradato, che è l’ex cinema Excelsior. Per la sua riqualificazione Nicola Loira, al tempo primo cittadino, ha condotto mesi e mesi di snervanti trattative con la società cinematografica srl di Paola Ranzi proprietaria dell’immobile, raggiungendo un accordo che poi è stato approvato con voto unanime dal consiglio comunale L’evento è stato definito "storico" stante la finalità nel recupero di un edificio fatiscente che per anni, troppi, ha ammorbato il centro urbano della città. Consigliere Loira, cos’altro restava da fare per l’avvio dei lavori? "La firma della convenzione da parte della proprietà con il comune, firma da effettuarsi entro il 15 marzo. La firma non c’è stata e quando la proprietà ha portato a giustificazione questioni di carattere tecnico l’amministrazione ha fatto muro contro muro, una chiusura totale che significa rinunciare ad intervenire sull’immobile in questione perché poi cosa intenda farci l’amministrazione non l’ha detto: lo vuole espropriare? Con quali soldi? Per farci cosa? Ma quando lo dice?". Quindi Loira rileva che: "nel frattempo sono già passati tre anni di insediamento dell’attuale amministrazione e non solo ancora non trova la soluzione, ma è completamente nel buio perché ritengo che affronti con grande difficoltà i problemi importanti". Dalla data della mancata firma della convenzione sembra che il recupero dell’Excelsior non interessi più nessuno. Unico a tenerlo vivo Nicola Loira il quale per sapere perché l’ex cinema viene tenuto in stallo ha rivolto un’interrogazione al sindaco Vesprini. Cosa è emerso: "che sostanzialmente nulla si sta facendo, che non ha idea su come procedere e che il tempo passato sia stato un tempo perso dall’amministrazione, che non ha aggredito il problema all’ultimo miglio come andava fatto con la determinazione necessaria.". Quale l’interesse pubblico nell’operazione di recupero? "Io ho sempre ritenuto che la riqualificazione di quell’immobile e della piazza adiacente, recuperando anche una sala polivalente all’interno, sarebbe stato decisivo per la nostra città perché avrebbe ricucito un tessuto urbano che negli anni era stato riqualificato: da piazza Matteotti, al viale Cavallotti e da via Gentili, fino al corso Castel San Giorgio avevamo appaltato i lavori in piazza Mentana. Restava questo vulnus dell’ex cinema fatiscente lì in mezzo a noi". Silvio Sebastiani