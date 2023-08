Summer Camp per ragazzi con la Sutor Basket

La Sutor Basket Montegranaro ha organizzato un Sutor Summer Camp che prenderà il via il 28 agosto fino all’8 settembre, rivolto a ragazzini dai 5 agli 11 anni. In una città che ha fatto del basket lo sport di punta, la società sportiva ha voluto proporre un camp estivo di avviamento alla pratica del basket per avvicinare anche le giovani e giovanissime generazioni a questa pratica sportiva. "I bambini potranno vivere la magia del basket con l’ausilio di istruttori esperti che li guideranno in giochi creativi e in mini tornei che saranno utili a sviluppare il senso di squadra e il saper stare in gruppo" fa sapere la Sutor Basket presentando l’iniziativa, sottolineandone il valore formativo per le giovani leve, con l’auspicio che la passione del basket sappia contagiarle fino a decidere di continuare a praticarlo. Il Camp è strutturato in due gruppi di gioco: il primo per bambini dai 5 agli 8 anni si svolgerà al ‘Parco Temperini’; il secondo per ragazzini dai 9 agli 11 anni si terrà nella palestra San Liborio. Il corso si terrà dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 12,30 e ha il costo di 50 euro a settimana. Per informazioni e iscrizioni: Luca Lerici, responsabile del minibasket, al 3469697206.