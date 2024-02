Sunday Jazz, stasera omaggio a Benny Golson

Nuovo appuntamento con la musica nell’ambito della rassegna Sunday Jazz, promossa al Robin Restaurant, dal titolare, Roberto Apolloni in collaborazione con Cantiere Eventi. Stasera, alle ore 21, la scena è tutta per un omaggio a Benny Golson da parte dei musicisti Riccardo Federici al sax, Tommaso Sgammini al pianoforte, Enea Bari al contrabbasso e Michele Sperandio alla batteria. Benny Golson è uno dei compositori di standard più famosi della storia del jazz. Le sue composizioni sono state eseguite dai jazzisti più famosi e sono ormai pietre miliari di questo genere musicale. Così come è nella filosofia di questa edizione della rassegna, il concerto di questa sera ripercorrerà la storia di un artista straordinario attraverso le sue composizioni più famose. Il prossimo appuntamento del Sunday Jazz è fissato per il 25 febbraio, con un altro omaggio, stavolta a Horace Silver. Info: 0834 890600.