"Suoni, canti e balli": è arrivato il Carnevale

"Ciascun suoni, balli e canti… chi vuol esser lieto sia…". come si fa a non accogliere l’invito che Lorenzo De’ Medici rivolge a tutti con la "Canzona di Bacco". Come non accoglierlo in un periodo quale l’attuale di Carnevale, in cui è lecito "pazziare" astraendosi liberamente dai problemi e dalle fatiche del quotidiano. Però il tempo stringe perché ormai siamo al rush finale della festa, denominata "Baraonda. Un ricco programma scritto insieme da Porto San Giorgio e Fermo ed equamente spalmato tra le due città dal 16 febbraio al 4 marzo. Baraonda ha preso il via nella città del Girfalco con l’accensione della Lanterna il 16 febbraio , si conclude a Porto San Giorgio il 4 marzo con il rogo di re Carnevale. Si tirano fuori per l’occasione dagli armadi sotto naftalina le maschere tipiche Mengone Torcicolli di Fermo e il Cucà di Porto San Giorgio. A loro il compito di vivacizzare la festa e di guidare la sfilata finale dei gruppi mascherati verso le ore 15 di domenica 2 marzo a Fermo e martedì di carnevale 4 marzo a Porto San Giorgio.

I giorni della settimana entrante sono vissuti in attesa della grande festa moti impegnati nella preparazione del gruppo mascherato e i bambini che vedono nel carnevale l’occasione per sfrenarsi a volontà. Il 27 febbraio giovedì grasso, Il programma contempla la consegna, alle ore 10 a Capodarco delle chiavi della città dai sindaci di Porto San Giorgio e di Fermo ai rispettivi Re Carnevale. Alle ore 16 in piazza Matteotti di Porto San Giorgio "Alto e Basso Viva la festa del giovedì grasso": giochi ed animazioni, balli, trucchi e…sorprese con Milena Tico Taco Mecozzi.. Venerdì 28 febbraio "Carnevale con il cuore" cena in maschera organizzata a scopo benefico dalla Croce Azzurra con musica e intrattenimento per bambini nell’hotel Timone.

Domenica 2 marzo dalle ore 16 nel centro ricreativo don Bosco Carnevale per bambini organizzato dall’Avis, ingresso libero. Lunedì 3 marzo dalle ore 16 nel centro ricreativo don Bosco Carnevale per famiglie, organizza il centro ricreativo don Bosco, ingresso libero. Il 4 marzo Gran finale dei festeggiamenti: ore 15 partenza del corteo mascherato per le vie centrali della città di Porto San Giorgio; alle ore 17 premiazione dei migliori gruppi mascherati che hanno partecipato, ore 18 in piazza Marina il rogo di re carnevale processo condanna e spettacolare falò. Alla sfilata partecipano 15 gruppi: 11 di Porto San Giorgio, 3 di Fermo ed uno di Corridonia. Quasi tutti organizzati dalle scuole. Tra le curiosità. Uno titolato "Giustizia" dell’ordine degli avvocati di Fermo ed uno "Potere" dei dei genitori della scuola Nardi.

Silvio Sebastiani