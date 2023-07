Suoninversi", Musica, Immagini e Poesia si Fondono in un Evento Artistico"

Musica, immagini e poesia si fonderanno in “Suoninversi” , evento artistico che si terrà alle ore 21,15 di questa sera a Rocca Tiepolo: "Offriamo un programma di concerto misto, in cui si alterneranno brani di stile più tradizionale e brani con suoni nuovi – spiega il musicista Renzo Paniccià –. ‘Suoninversi’ è un concerto ’multimediale’, utilizza le sinergie di tre linguaggi: visivo, sonoro e quello poetico. Per una questione di intelligibilità partiremo dalla sovrapposizione della poesia alle immagini e mentre la poesia termina il suo intervento, la musica le prende il posto, le immagini continuano a svilupparsi: entrambe si completano durante l’esecuzione del brano per finire all’unisono". Le immagini saranno curate da Cristina Lanotte, le letture da Jader Baiocchi e Vissia Malaspina. Agli strumenti ci saranno Federica Bacchi (flauto), Lorenzo Luciani (oboe), Massimo Mazzoni (sassofoni), Gaia Valbonesi (violino) e Davide Martelli (pianoforte). Ingresso al costo di 8 euro (5 ridotto, info e prenotazioni al numero 380.5921393).