Suor Ernesta compie 100 anni

Festa alle Gaetanine per i 100 anni di suor Ernesta Il presidente del Consiglio comunale Fabio Bragagnolo si è recato questa mattina nell’Istituto San Gaetano per omaggiare con una targa, in rappresentanza dell’Amministrazione, suor Ernesta Tassotti per i suoi 100 anni. A festeggiarla sono intervenute le sorelle e numerosi amici e parenti. Don Mario Lusek, durante la messa che si è tenuta nella cappellina interna, ha sottolineato l’impegno di suor Ernesta nel corso dei suoi 75 anni nell’ordine religioso.