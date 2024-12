Suor Maria Serena emette i voti temporanei al Monastero San Girolamo

Sarà un giorno di festa e gioia grande quello di oggi per la comunità del monastero San Girolamo di Fermo (Cappuccine) e per tutta la Chiesa diocesana: dopo il periodo di postulato e noviziato, suor Maria Serena della divina Misericordia emetterà i voti con la professione temporanea.

Sarà l’Arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio a presiedere la celebrazione eucaristica delle 16, nella Chiesa del Monastero in Via Leopardi, all’interno della quale Sr. Maria Serena farà la sua professione temporanea.

Maria Serena è nata a Porto Sant’Elpidio nel 1992. Ha bussato alla porta del Monastero di San Girolamo il 13 luglio del 2020, accompagnata dal parroco della sua parrocchia di appartenenza, Maria Ss. Annunziata, don Tony Venturiello, chiedendo di poter intraprendere un cammino di discernimento vocazionale.

Nel frattempo ha continuato a lavorare in gelateria per pagarsi gli studi e ha dato gli ultimi esami prima della tesi di laurea in lingue a Macerata. Il sabato pomeriggio frequenta il monastero ed insieme alla comunità monastica inizia un cammino di Lectio Divina.

Un piccolo passo avanti viene fatto dopo la Pasqua del 2021, quando ha scelto di fermarsi in monastero per i fine settimana. Agosto e Settembre dello stesso anno ha scelto di passarli in monastero per una esperienza prolungata in comunità, dedicandosi alla preghiera e rendendosi disponibile nei vari servizi.

Mentre partecipava agli esercizi spirituali guidati quell’anno dall’Arcivescovo Pennacchio, ha terminato la tesi di laurea. A conclusione di questa esperienza prolungata, dopo aver riflettuto e pregato, chiede di entrare in postulato. Una ragazza decisa che poi ha anche discusso la sua tesi, concludendo il percorso di studi con la lode.

Il 9 novembre 2021, giorno della Dedicazione della chiesa Lateranense, accompagnata dai genitori visibilmente commossi, dal parroco e alcune parrocchiane, ha fatto ingresso in clausura per iniziare il tempo del postulato.

Al termine di questo anno, ha chiesto di proseguire il cammino e l’8 dicembre 2022 veste l’abito della prova dando inizio al noviziato della durata di due anni. Due mesi prima dello scadere dei due anni, Serena ha chiesto liberamente di poter emettere i voti con la professione temporanea.