Super Cocciaretto. In Australia batte la francese Cornet

Una Elisabetta Cocciaretto in splendide condizioni di forma quella vista nel primo turno del WTA di Hobart in Australia. Sul cemento australiano la tennista componente della squadra azzurra e n. 67 del mondo ha battuto la francese Alizé Cornet tra le favorite del toneo e n. 34 del ranking, con il punteggio di 6-4 6-2, dopo un’ora e 26 minuti di partita. Ottima prestazione della portacolori italiana residente a Fermo, ma nata e cresciuta tennisticamente nella scuola del circolo tennis di Porto San Giorgio. Prestazione convincente, a fronte di una racchetta, quale quella della francese Cornet, che sui campi australiani in passato si è fatta valere: quarti di finale degli Australian Open del 2022. Con il successo conquistato Cocciaretto rilancia le proprie chance nel torneo. Per gli ottavi di finale dovrà affrontare la collega italiana Jasmine Paolini, numero 65 del ranking mondiale. Sarà una partita molto interessante e aperta a qualsiasi risultato. La vincente di questa sfida naturalmente accederà ai quarti di finale. Sarà un altro banco di prova per la ventunenne ragazza fermana che avrà l’occasione di dimostrare e confermare il proprio valore.