Super Elisabetta in Australia La tennista vince ancora

A dir poco fantastica la prova della tennista Elisabetta Cocciaretto, n.67 del mondo, che al WTA di Hobart in Australia sconfigge in maniera netta agli ottavi di finale la collega della squadra azzurra Jasmine Paolini, n.65 del ranking, eliminandola in due set per 6-2 e 6-1 in appena 56 minuti di partita. A fare la differenza lo strapotere da un punto di vista fisico della Cocciaretto che era giunta agli ottavi battendo senza soverchi problemi la francese Alizè Cornet, n.34 del ranking, in due set per 6-4 e 6-2 in un’ora e 26 minuti di partita. La ragazza, residente a Fermo, ma nata e cresciuta da un punto di vista tennistico nella scuola tennis del Circolo di Porto San Giorgio, approda così ai quarti di finale, in programma oggi, in cui dovrà vedersela per la conquista della semifinale con la statunitense Bernarda Pera, n. 44 del ranking e sesta favorita del seeding.

Le performance di Elisabetta vengono attentamente seguite pur da lontanissimo da molti appassionati di tennis divenuti suoi fan, notevolmente cresciuti di numero dopo le sue ultime imprese che l’hanno posta in grande evidenza nel tennis mondiale. Per lei è la quarta presenza tra le migliori otto racchette di un torneo WTA.

Oltre ad essere molto brava e ben attrezzata da un punto di vista tecnico e fisico, sta attraversando un periodo in smaglianti condizioni di forma. Pertanto ci si aspetta da lei una super prova a conferma del suo valore.