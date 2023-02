Superenalotto a Montegranaro, la rivelazione del titolare: “I miei clienti sono tutti della zona”

Il titolare della ricevitoria di Montegranaro mostra il cartello con la super vincita del Superenalotto

Montegranaro (Fermo), 18 febbraio 2023 – «Stanotte non ci ho dormito con questa storia della mega vincita. Ma si rende conto? Un mio cliente è diventato milionario. Ha vinto quattro milioni di euro, dico quattro milioni, al SuperEnalotto grazie a una quota di cinque euro acquistata qui da me e scelta da me".

È euforico e frastornato, Giuseppe Foresi, titolare della ricevitoria ‘Lotto, fumo e altro’, di via Elpidiense Sud. Dall’altra notte, appena si è diffusa la notizia che una delle 90 quote vincenti del più alto montepremi mai registrato in un gioco a premi, 371milioni di euro, era stata giocata a Montegranaro, nella sua ricevitoria, lui, suo fratello Secondo e la commessa Nicoletta, si sono ritrovati catapultati sotto i riflettori con un bel viavai di gente e il telefono bollente.

Inevitabile è scattata la caccia al fortunatissimo giocatore che, con aoli cinque euro, ha portato a casa una vincita milionaria, di quelle che cambiano la vita, anche se, ieri, non ha dato segno di sé. "Non mi ha contattato nessuno per ringraziare o per dirmi della vittoria",dice Foresi.

"I miei clienti sono soprattutto di qui, della zona (la ricevitoria si trova nel quartiere San Liborio; ndr). Di solito, giocate simili le fanno gli uomini. Anche le donne, ma in misura minore. E il giovedì di quote se ne stampano un po’ di meno rispetto al sabato", aggiunge.

Insomma, il cerchio potrebbe restringersi sensibilmente per arrivare a individuare il neo milionario. "Ma c’è già chi ha una sua idea di chi potrebbe essere", racconta ancora Foresi che, ieri, nel suo negozio ha visto un tourbillon di curiosi: "Vogliono sapere innanzitutto la mia percentuale sulla vincita che, però, è pari a zero. Tutto sta al buon cuore del fortunato".

E a Foresi farebbe piacere che il baciato dalla fortuna si ricordasse di lui, "perché sono proprio io che seleziono e scelgo i sistemi e le quote da acquistare, seguendo una mia intuizione e forte di un’esperienza di oltre 30 anni. Solitamente scelgo sistemi con quote di 5 euro o poco più. Per il montepremi di 371milioni di euro, ne ho scelto uno dal nome ‘Una buona stella’. Altroché se è stata una buona stella. Ma un montepremi così alto faceva tremare i polsi, per cui è bello che sia stato diviso tra 90 vincitori". "Siccome oggi, la ricevitoria è aperta, non sei tu il vincitore...", scherza un cliente, entrando. Forse, sperando che la fortuna sia ancora tra le mura della ricevitoria, una ragazza chiede un tagliando de ‘Il Miliardario’: "Hai visto mai che porti fortuna anche a me?".