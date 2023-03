Superiori, i dati delle iscrizioni Itet e Ipsia al top. In calo il Classico

A leggere i numeri delle iscrizioni alle scuole superiori di Fermo si capisce dove va il mondo, ci trovi le speranze delle famiglie e i talenti dei giovani. Si scopre la fotografia del mondo del lavoro che verrà, dentro un quadro generale che parla di un importante calo demografico. Difficile pensare che possa trattarsi di un difetto di comunicazione, chi perde iscritti lo fa principalmente sul passa parola, sui progetti per il futuro, sulle certezze di lavoro che certi istituti offrono e altri meno.

La crescita più significativa la registra l’Ipsia Ricci, ben 113 nuovi iscritti, con 40 iscritti in più rispetto all’anno precedente, con un aumento di oltre il 50 per cento. Piace soprattutto l’indirizzo per l’artigianato e il Made in Italy, l’anima stessa dell’economia fermana e italiana. Salgono del 40 per cento le iscrizioni all’Itet Carducci Galilei, con 117 nuovi iscritti e un aumento significativo per l’indirizzo amministrazione finanza e marketing ma anche per i geometri con 47 nuovi iscritti, molti sull’indirizzo costruzione ambiente e e territorio che ha ben 29 iscritti, dieci in più rispetto all’anno precedente. Tiene bene il liceo scientifico che porta a casa 262 iscritti, con un aumento di 30 iscritti rispetto all’anno precedente e 13 iscritti per la classe che apre il percorso di studi a quattro anni, con la speranza che la prima classe possa partire comunque. Ottimi numeri anche per l’indirizzo linguistico che registra 82 iscritti. Il liceo classico Annibal Caro conquista 118 iscritti, numero che tiene grazie al liceo delle scienze umane che porta 95 iscritti, mentre l’indirizzo classico si ferma a 57, in linea con il calo generalizzato di iscrizioni ai licei che è nazionale. Non parte l’indirizzo musicale, l’incertezza diffusa e la mancanza di garanzie sul reale inizio del corso hanno scoraggiato le famiglie e per il prossimo anno si resta quindi in attesa.

Calano le preferenze anche per il Montani che per la prima volta in tanti anni registra un calo di circa 20 iscritti, con 218 iscrizioni, gli indirizzi col segno più sono solo chimica e agraria, con sede a Montegiorgio, che potrebbe fare una classe con 15 iscritti. Non convince nemmeno il liceo artistico che vede arrivare 64 nuovi iscritti, a fronte dei 73 dell’anno precedente. Quando scendono gli iscritti si perdono anche docenti e classi, si impoverisce una comunità scolastica, si prova a correre ai ripari per il futuro. In tempi non certamente facili, con pochi ragazzi che escono dalle scuole medie e tante difficoltà da qui al futuro.

Angelica Malvatani