Superlega: Prestazioni altalenanti per Marchiani e compagni contro Padova

Marchiani 5,5. Non positiva la gestione dei suoi attaccanti e la precisione non è quella dei giorni migliori. Non viene di certo agevolato da una ricezione che fa fatica a reggere il ritmo di una Padova che ha un atteggiamento decisamente migliore nell’approccio alla gara.

Cvavnciger 6. Scende man mano come tutta la squadra. Primo set tra i migliori in attacco tenendo il 62% in attacco, percentuale che quasi si dimezza nel corso del secondo parziale, seguendo il trend della squadra. Prova, nel terzo a suonare la carica: è l’uscita più sicura a disposizione di Marchiani.

Antonov 5,5. Parte male in attacco nel primo set, si riprende fino al 50% nel corso del secondo parziale ma anche in ricezione subisce tre ace nei primi due parziali. A metà del terzo set viene sostituito da Bardarov nel giorno delle sue 400 gare in Superlega. Traguardo storico per lui.

Tatorov 5,5. Non la sua migliore giornata: in attacco regge con oltre il 54% a fine gara mentre in ricezione soffre la spinta molto solida di Padova che ha anche il merito di sporcargli molti palloni a muro. Bardarov sv. Metà set per lui in cui era difficile mettersi in evidenza.

Mattei 6. Tra i più positivi per la Yuasa con il 75% in attacco e una presenza costante, quando chiamato in causa. Attacchi purtroppo limitati perché la ricezione non favorisce il gioco veloce di Marchiani.

Demyanenko 6. Ben letto in avvio di gara ma alla fine il suo lo porta a casa. Per lui vale il medesimo discorso fatto per Mattei: sono i più penalizzati da una ricezione che non riesce assolutamente a girare come servirebbe.

Marchisio (L) 5,5. Le percentuali in ricezione raccontano di una giornata non eccezionale con il 34% di positive. Non si accende quasi mai in difesa dove il campio palla sistemativo di Padova non gli permette mai di mettersi realmente in evidenza.