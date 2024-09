Svaligiano la casa a un imprenditore: "Sapevano che eravamo partiti"

I ladri non risparmiano nessuno, neanche l’imprenditore e vice presidente di Confartigianato Fermo Lorenzo Totò che, al rientro da una breve vacanza con la famiglia, ha trovato un’amara sorpresa: la sua casa di Porto San Giorgio, in via Salvadori, era statasvaligiata dai ladri. "Quando siamo tornati – racconta Totò – abbiamo cercato di aprire il portone senza riuscirci e abbiamo dato la colpa alla chiave difettosa, anche perché all’esterno non c’erano segni di effrazione. Rimasti fuori casa, abbiamo chiesto aiuto ai vigili del fuoco". I pompieri sono riusciti ad aprire il portone e i proprietari si sono trovati di fronte armadi aperti, cassetti rovesciati, oggetti buttati sopra il letto e vestiti ammucchiati sul pavimento, mentre argenteria, oro pellicce, borse firmate e un tablet erano stati trafugati. Il bottino sarebbe di 30mila euro, ma si tratta di una stima ancora provvisoria. "Sono ancora frastornato – spiega Totò – . Ho l’impressione che chi ha agito sapeva della nostra assenza e forse anche di quello che avrebbe potuto trovare in casa. Io e la mia famiglia siamo persone riservate e poi siamo in questo appartamento solo da luglio. Questa brutta disavventura ci lasciato dentro una sensazione spiacevole, come se fossimo stati violati nella nostra intimità".

Sul furto indagano i carabinieri che hanno già acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza della palazzina in cui si trova l’appartamento svaligiato, e i video delle altre telecamere posizionate nelle vicinanze. Gli investigatori sono convinti che i ladri, sicuramente una banda di professionisti proveniente da fuori regione, abbiano agito di notte con un’azione mirata e studiata da tempo. I malviventi conoscevano le abitudini della famiglia Totò e sapevano che erano fuori per una vacanza. Questo dimostrerebbe la presenza di una basista in zona che ha studiato per giorni le mosse delle vittime del furto per poi avvisare i suoi complici che era il momento giusto per agire.

Fabio Castori