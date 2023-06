Svaligiato kebab a Porto San Giorgio, 15mila euro di merce trafugata

Hanno atteso il momento propizio, quindi sono entrati in azione: hanno forzato la porta, si sono introdotti nell’esercizio commerciale e l’hanno svaligiato. Il colpo è stato messo a segno ieri mattina presto ai danni del kebab di viale Buozzi a Porto San Giorgio che si trova all’angolo di fronte alla stazione ferroviaria. Erano da poco passate le quattro quando i ladri hanno agito indisturbati: sono entrati del locale, hanno trafugato merce per un valore di 15mila euro, tra vivande e denaro, quindi sono fuggiti senza lasciare traccia. Ad accorgersi del furto è stato il titolare del locale che ha immediatamente allertato la polizia. Gli uomini della questura sono subito intervenuti sul posto insieme agli specialisti della polizia scientifica e hanno avviato le indagini per dare un nome e un volto ai malviventi. Si scava a 360 gradi e in tutti gli ambienti, anche quelli della microcriminalità locale.

fab. cast.