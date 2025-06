Svelato il cartellone estivo, si parte con la ‘Notte romantica’

Prende il via sabato l’intensa stagione di eventi estivi proposta dal Comune di Petritoli, mirata a conquistare il pubblico di ogni età e provenienza, grazie alla complementarietà di incontri di natura culturale, divertente, enogastronomica e sportiva. Il cartellone degli eventi è stato presentato nella sede del Palazzo Ex Opera Pia, alla presenza del sindaco Luca Pezzani e dei consiglieri impegnati in prima persona nella composizione del programma. Marco Vesprini con delega al Turismo, Daniela De Carolis alla Cultura e Paolo Belleggia alle Politiche giovanili. Le singole vocazioni e competenze dei consiglieri, con la condivisione del sindaco ed il coinvolgimento delle associazioni locali, hanno permesso di realizzare un intenso programma che si chiude il 21 settembre, forte di ben 23 eventi tradotti in 38 occasioni di festa ed incontro. ‘Notte romantica’ è il primo appuntamento, che si aprirà sabato alle 17.30 con la passeggiata romantica in e-bike e degustazione al tramonto, per proseguire alle 20 con la cena presso le attività aderenti l’iniziativa con menù a tema, fino alle 22.30 per la degustazione dessert dal titolo ‘Pensiero d’amore’. L’edizione 2025 ‘Notte Romantica’ petritolese (inerente il circuito Borghi più Belli d’Italia) chiude con il concerto di Lucio Matricardi accompagnato dalla performance di Cristina Lanotte. Seguirà il primo dei tre appuntamenti del festival ‘Petritoli Narrante’, novità del cartellone di quest’anno, in programma il 26 giugno nella frazione Moregnano, dove protagonista sarà Lucrezia Ercoli, l’11 luglio al Parco della Rimembranza con Natasha Stefanenko, per chiudersi il 31 luglio (stesso parco) con Diego Fusaro.

Altra novità del cartellone, ‘Giornata della cinofilia da soccorso e sportiva del Fermano’ (il 3 agosto a Valmir) così come è nuovo l’appuntamento ‘Passeggiata sotto Ripa’ con accompagnamento musicale dei musicisti Ciuccarelli e Paci (il 7 agosto). Tra le novità anche lo spettacolo ‘The beautiful art show’ du Affinity Dance (8 agosto in centro storico). "Il cartellone è composto da eventi consolidati negli anni e da quelli in prima edizione – ha commentato Pezzani – organizzati su tutto il territorio comunale, con lo scopo di offrire occasioni di incontro, crescita e conoscenza del nostro territorio".

Paola Pieragostini