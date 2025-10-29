Svem, il cda guarda avanti: "Il nostro lavoro prosegue"

L’addio alla Svem del presidente Andrea Santori non deve fermare l’ottimo lavoro fin qui svolto dal Cda. A dirlo è Tablino Campanelli che nel cda della società controllata dalla Regione figura insieme a Monica Mancini Cilla. Campanelli, coordinatore regionale di Noi moderati, sembra possa essere designato proprio nel ruolo di presidente, oggi spiega che le dimissioni di Santori non condizionano il lavoro del resto del consiglio: "Da parte nostra speriamo di poter proseguire col lavoro, ci sono molte scadenze e situazioni che non si possono interrompere, proprio a testimoniare l’ottimo lavoro che si è fatto fin qui, nell’interesse del tessuto economico marchigiano".

Ad occuparsi della vicenda Svem sarà adesso l’assessore regionale al bilancio, Francesca Paolantoni: "Sarà lei adesso a valutare e eventualmente a scegliere il sostituto di Santori in Cda, sappiamo che la nuova giunta si è insediata solo sabato e proprio in coincidenza con la mail di Santori. Ripeto, oggi credo che sarebbe essenziale garantire la continuità col lavoro fin qui fatto mantenendo l’attuale assetto. Santori ha rimesso il suo mandato nelle mani del presidente Acquaroli, adesso sarà la Regione a valutare. Noi auspichiamo che i tempi siamo rapidi, proprio per quell’attività che si sta portando avanti ormai dal 2022 e i numeri, gli investimenti, i risultati parlano per noi".

Le dimissioni di Santori sono arrivate dopo le elezioni, nel corso della campagna elettorale sono emersi documenti e denunce di gestione poco chiara da parte del presidente Svem a cui però Acquaroli non ha dato risposta. Il presidente di Svem ha in qualche modo anticipato i tempi e annunciato il suo passo indietro proprio nel giorno in cui si insediava la giunta. Nei prossimi giorni si saprà il destino della società che tanto ha fatto discutere nei mesi scorsi, Campanelli è pronto a proseguire un lavoro che, ne è convinto, oggi non si può fermare.