Svem, Morani e Amurri:: "Gestione opaca dell’Its"

È tornata a Fermo Alessia Morani, a pochi giorni dalla presentazione di un esposto alla Procura di Ancona contro la gestione della Svem da parte del presidente Andrea Santori. Stavolta sotto la lente c’è l’Istituto tecnico superiore Smart Academy, Morani con Sandra Amurri parlano sul balcone del Caffè Belli che si affaccia su una delle sedi dell’Its, quella del mercato coperto: "Denunciamo con prove concrete, fotografie, fatture e atti della Motorizzazione Civile, una gestione opaca dell’Its di Fermo da parte del presidente del cda Andrea Santori", spiega Morani, Pd, partendo dal fatto che si tratta di una realtà che dovrebbe costruire il futuro dei ragazzi e delle ragazze. È finanziato dal ministero e dalla Regione, vede la partecipazione di scuole, Camera di commercio, Provincia. All’Its c’è il presidente del Cda, Andrea Santori, che di fatto ha potere assoluto e senza controllo". Morani con Amurri parlano di una vicenda legata all’acquisto da parte di Its di un’auto Fiat 500, portata da Santori in Cda senza averne il via libera: "Un’auto Fiat 500 del 2010 è stata acquistata dall’Its per 18.050 euro da un rivenditore che l’aveva comprata dalla suocera di Santori per soli 6.600 euro. La stessa suocera ha poi acquistato, sempre dallo stesso rivenditore, una Fiat 500 del 2021 per 11.590 euro: una triangolazione che coinciderebbe con il plusvalore dell’operazione. L’auto, ’misteriosamente’ sparita dalla sede di Villa Baruchello, è ricomparsa solo stamattina". L’altro aspetto contestato riguarda le consulenze che l’Its ha commissionato per la sua attività. "Due società riconducibili a Santori – Isbc Consulting (oggi in liquidazione) e Geg Consulting Srl – hanno fatturato oltre 160mila euro all’Its nel 2023 per consulenze non meglio identificate. Le stesse società possiedono due auto di lusso utilizzate da Santori. Già il 29 luglio del 2025, Confindustria Fermo, Ascoli e Macerata avevano denunciato, nero su bianco, assenza di visione, opacità totale delle scelte e una gestione incoerente con la missione educativa della Fondazione". Morani ribadisce che ogni atto dell’ITs deve passare il vaglio della Prefettura di Fermo: "Ci chiediamo se la Prefettura di Fermo, a cui esprimiamo massima fiducia, abbia effettuato i controlli previsti dallo statuto Its e, soprattutto, se il presidente uscente Francesco Acquaroli continuerà a rimanere in silenzio sul suo uomo di fiducia Santori, a capo di SveM. Interpellato sull’argomento, Santori risponde: "Noi facciamo parlare i fatti, da due corsi siamo passati a otto. Per il resto sono tutte illazioni fatte nei confronti di una scuola, delegittimando un’attività portata avanti per i ragazzi, senza scopo di lucro, e tutto questo solo a fini politici. Queste sono solo diffamazioni, che creano danni e che verranno valutate dagli avvocati".