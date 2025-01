Sventa rapina in banca: “Ho visto la pistola puntata sulla cassiera e sono intervenuto”

Fermo, 17 gennaio 2025 – “Quando ho visto che ha puntato la pistola alla tempia della cassiera per costringerla ad aprire le porte, mi gli sono gettato addosso. Lui ha reagito e abbiamo lottato fino allo sfinimento reciproco. Ad un certo punto mi ha sferrato una violenta testata in viso, che mi ha provocato una profonda ferita. Eravamo ormai allo stremo delle forze e abbiamo rinunciato entrambi. Poi sono arrivati i carabinieri e lo hanno arrestato”.

E’ il drammatico racconto di Gianni Lamponi, il noto ristoratore sangiorgese che ha sventato la rapina alla filiale di Porto San Giorgio della Banca di Credito Cooperativo di Civitanova e Montecosaro, situata lungo la Statale Adriatica sud, e ha fatto catturare il bandito campano di 59 anni autore del colpo.

La storia è tornata d’attualità a seguito del processo e il ricordo di quella terribile giornata è ancora vivo nell’imprenditore. “Ero andato in banca – racconta Lamponi – per parlare con direttore che, però, in quel momento non era in sede. Così ho deciso di sedermi e di aspettarlo. Erano circa le 10,30 quando il rapinatore, dopo aver visto uscire gli ultimi clienti, ha fatto irruzione nell’istituto di credito. Io era dietro una colonna e non mi ha notato. A quel punto ha minacciato la cassiera con una pistola e si fatto consegnare tutto il denaro, credo circa 50.000 euro, e li ha riposti in una borsa della spesa in stoffa. L’arma sembrava vera, anche se poi è risultata essere una replica giocattolo priva di tappo rosso”.

Lamponi ricorda benissimo quegli attimi di tensione e il fatto di avere avuto il vantaggio di non essere stato visto dal bandito: “Una volta consegnato il denaro la cassiera, invece di spingere il pulsante dell’allarme, ha bloccato le porte di uscita. Il rapinatore, infuriato, ha afferrato al donna, le ha puntato la pistola alla tempia, e l’ha trascinata con lui per farsi aprire le porte. Lei ha reagito graffiando il malvivente e in quel momento mi sono scagliato contro di lui e abbiamo iniziato a lottare ferocemente: nessuno dei due mollava la presa e l’uomo, per liberarsi di me, mi ha colpito con una testata al volto, che mi ha stordito e provocato un malore. Vedevo le banconote che volavano in aria come se fossero coriandoli, mentre la cassiera cercava di raccoglierle. Era tutto offuscato. Anche lui però era sfinito ed ha desistito”.

Il caso ha voluto che all’esterno ci fosse una cliente impegnata in un prelievo al bancomat, che ha udito le grida e ha allertato i carabinieri. “Quella donna è stata la salvezza – continua Lamponi – perché l’allarme non era stato attivato e chissà quando sarebbero intervenuti i militari dell’Arma. Poi ricordo di essere stato soccorso dai sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio: ero in stato confusionale e mi hanno trasportato in ospedale a causa della grave lesione provocata dalla testata e del malore accusato. I danni alla salute, però, non sono finiti lì, perché i medici hanno riscontrato un infarto in corso e hanno disposto il mio trasferimento all’ospedale “Torrette” di Ancona dove sono stato operato. Alla fine è andata bene ma, a distanza di tutto questo tempo, non ho ricevuto alcun risarcimento né dalla banca né dall’assicurazione. E neanche un grazie”.