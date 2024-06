Sventola la bandiera gialla, i Comuni a misura di bicicletta

L’Italia da visitare a due ruote, per raccontare un paese che cerca di rallentare e di vivere rispettando le biciclette. La Federazione italiana ambiente e bicicletta ha reso noti i comuni che nel 2024 sono stati nominati per la bandiera gialla che premia l’attenzione alle due ruote, la realizzazione di piste ciclabili e in generale gli atteggiamenti che mirano alla sostenibilità e alla tutela della vita all’aria aperta. Promozione per Fermo che entra per la prima volta nel gruppo delle città marchigiane, in totale 18 quelle insignite. Un marchio, la bandiera gialla, che vale anche una bella fetta di turismo, per chi cerca una vacanza vissuta all’insegna dello sport e della scoperta lenta dei territori. Con Fermo per il nostro territorio ci sono anche Porto San Giorgio, Altidona, Porto Sant’Elpidio che a breve sarà collegata anche a Civitanova Marche. Il massimo del punteggio per le piste ciclabili va a Pesaro, Fermo entra con un primo punteggio di base ma in miglioramento, critiche sono invece arrivate a Porto San Giorgio che, anche se per quest’anno ha conservato i due Bike Smile, le faccine sorridenti con il disegno della bicicletta al posto degli occhi, grazie all’attività svolta nel 2023, si è rivelata inadeguata ad un percorso di miglioramento verso una mobilità più sostenibile e di attenzione dell’ambiente cittadino, con l’avvenuto taglio di un intero filare di alberi sul lungomare per posizionarvi parcheggi per auto. La valutazione si effettua con un punteggio che viene assegnato con un valore che si traduce in un numero che varia da 1 a 5 ‘Bike Smile’. Un comune che presenta un elevato livello di integrazione della mobilità sostenibile in varie forme, una qualità della vita del centro urbano con aree pedonali e verde, mezzi pubblici efficienti e campagne di comunicazione rivolte a questi temi, arriva ad avere assegnati ben cinque ‘Bike Smile’, come accade nelle Marche per il solo comune di Pesaro. Fortunatamente ci sono invece comuni come Jesi o Altidona che migliorano le loro posizioni aumentando il numero dei Bike Smile grazie a politiche vere e concrete di miglioramento della mobilità ciclabile, pedonale o pubblica nei rispettivi centri abitati o città importanti come Ascoli Piceno e Fermo, altri due capoluoghi di provincia, che intraprendono questo percorso con un notevole impegno. Nel pomeriggio di venerdì 5 luglio, a Porto Sant’Elpidio, nella rinnovata bellissima Villa Baruchello, ci si ritroverà tutti insieme anche agli amministratori regionali ed ai vertici nazionali Fiab, per la cerimonia ufficiale in cui avverrà, fisicamente, la consegna delle bandiere a tutti i 18 sindaci marchigiani della rete.