Sviluppo costiero e futuro . Idee a confronto in Provincia

"Conoscere il presente per progettare il futuro" è il tema dell’incontro-dibattito che l’associazione culturale Giorgio La Pira organizza alle ore 21,30 di questo venerdì nella sala consiliare della provincia di Fermo. Relatore Massimo Sargolini, moderatore Massimo Bertuzzi. Introduce il prof Maurizio Temperini dell’associazione Giorgio La Pira, argomentando su: ’Sviluppo costiero e nuove prospettive: la provincia di Fermo si interroga sul futuro". Un esame corredato da dati su territorio, mobilità, attività, migrazioni, insediamenti e così via... Ne sintetizziamo alcuni passaggi interessanti: "Il territorio della provincia di Fermo, con i suoi vivaci comuni costieri che attraggono la metà della popolazione su una superficie ridotta contrasta con l’entroterra collinare che digrada dai Sibillini. Lo sviluppo socio economico, a partire dagli anni ‘50 con il declino della mezzadria e la crescita di un diffuso artigianato calzaturiero ha portato ad una emigrazione verso la costa e ad una trasformazione del territorio spesso frettolosa e caotica. Questa espansione ha comportato un aumento di consumo di suolo. Temi cruciali diventano la rigenerazione urbana, per dare nuova vita a spazi in declino e migliorare la qualità della vita, e la salvaguardia della salute e della sicurezza urbana in relazione alla crisi climatica...". Temperini rosegue la sua riflessione sul presente, per la progettazione del futuro e per completare il discorso, approfondirlo ed aggiornarlo, ravvisa la necessità di promuovere un ciclo di incontri.